«Самая австралийская в мире фотография» прославилась в сети

Фотографией поделился пользователь Twitter @MaverickBistro. Снимок он снабдил воображаемым разговором по телефону с мамой, спросившей, как ему в Австралии. В ответ он описал все происходящее, она посмеялась, но потом получила сообщение с фотографией и сильно удивилась.

[on phone to mum]



Mum: how's Australia?

Me: there's a dingo eating a shark and two snakes are rooting on the beach

Mum: *laughs and scolds me for speaking in an uncouth manner

Me: *sends SMS

Mum: WTF?!?! pic.twitter.com/bLw2PyiFHA— The Cool Hand Luke (@MaverickBistro) April 25, 2018