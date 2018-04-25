«Самая австралийская в мире фотография» прославилась в сети

В сети широко распространился снимок, который прозвали «самой австралийской в мире фотографией». На нем дикая собака динго пожирает акулу, а на переднем плане сплелись две змеи.

Фотографией поделился пользователь Twitter @MaverickBistro. Снимок он снабдил воображаемым разговором по телефону с мамой, спросившей, как ему в Австралии. В ответ он описал все происходящее, она посмеялась, но потом получила сообщение с фотографией и сильно удивилась.

[on phone to mum]



Mum: how's Australia?

Me: there's a dingo eating a shark and two snakes are rooting on the beach

Mum: *laughs and scolds me for speaking in an uncouth manner

Me: *sends SMS

Mum: WTF?!?! pic.twitter.com/bLw2PyiFHA— The Cool Hand Luke (@MaverickBistro) April 25, 2018

За сутки пост набрал 76 тысяч лайков, им поделились более 33 тысяч человек. Однако комментаторы отметили, что фотография обработана в графическом редакторе: на ней объединили два снимка, которые действительно были сделаны на одном из австралийских островов в один день.

Также пользователь @dominik_beh добавил, что для полного соответствия стереотипам на снимке не хватает ядовитого паука. @Iheartskwerls из Австралии добавила, что не видит на снимке ничего необычного, поскольку «так выглядит типичный день в стране».