Новый Tinder? Цукерберг решил запустить сервис для знакомств

В социальной сети Facebook появится возможность знакомиться для серьезных отношений. Об этом заявил основатель Facebook Марк Цукерберг на конференции F8, пишет The Verge.

«Это направлено на создание настоящих, длительных отношений, а не мимолетных связей», — подчеркнул Цукерберг.

По его словам, сервис станет частью мобильного приложения соцсети и будет сугубо опциональным. Основатель Facebook также успокоил, что друзья пользователя не узнают, что тот ищет себе партнера: сервис будет предлагать только тех людей, которых нет у него в друзьях.

Помимо этого, сервис будет доступен только для тех, кто укажет в профиле, что у него нет пары.

The Verge отмечает, что на фоне новостей от Цукерберга на 17% обрушились акции компании Match Group, которая владеет приложением для знакомств Tinder.

Ранее основатель Facebook пообещал внедрить возможность «очистить историю» в соцсети.