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На острове в Балтийском море нашли тысячелетний клад

Gazeta.ru
Иллюстративное фото | Фото: JOSEPH EID / AFP

На немецком острове Рюген в Балтийском море обнаружили клад X века, сообщается на сайте телерадиокомпании NDR.

Клад был обнаружен в прошедшие выходные специалистами по охране почвы. Было найдено множество монет, а также украшения: ожерелья, браслеты, броши и кольца.

По обнаруженным монетам удалось остановить, что клад относится к времени короля Харальда I Синезубого, правившего в 930-986 годах.

«Это сокровище — самая большая одновременная находка монет времен [Харальда] Синезубого в южной Прибалтике и, таким образом, имеет исключительное значение», — заявил руководитель раскопок Михаэль Ширрен.

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