Тогда и сейчас: что сделали с латвийскими депутатами 10 лет в политике

В погоне за молодостью и красотой некоторые всего за несколько лет меняются до неузнаваемости. Другие же, наоборот, будто спят в морозильных установках и не «поддаются» десятилетиям. Русский TVNET подготовил подборку фотографий популярных политических деятелей Латвии, которые напомнят читателям, какого цвета волосы были у Солвиты Аболтини 12 лет назад и как президент Латвии выглядел до начала своего правления.
2
Вайра Вике-Фрейберга 2005 VS 2018
3
Солвита Аболтиня 2005 VS 2017
4
Карлис Шадурскис 2005 VS 2018