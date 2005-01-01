Тогда и сейчас: что сделали с латвийскими депутатами 10 лет в политике

В погоне за молодостью и красотой некоторые всего за несколько лет меняются до неузнаваемости. Другие же, наоборот, будто спят в морозильных установках и не «поддаются» десятилетиям. Русский TVNET подготовил подборку фотографий популярных политических деятелей Латвии, которые напомнят читателям, какого цвета волосы были у Солвиты Аболтини 12 лет назад и как президент Латвии выглядел до начала своего правления.