Среда, 2 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ХОББИ IT НАУКА КОСМОС АВТО ТУРИЗМ ИСТОРИЯ

Тогда и сейчас: что сделали с латвийскими депутатами 10 лет в политике

Русский TVNET
Фото: LETA

В погоне за молодостью и красотой некоторые всего за несколько лет меняются до неузнаваемости. Другие же, наоборот, будто спят в морозильных установках и не «поддаются» десятилетиям. Русский TVNET подготовил подборку фотографий популярных политических деятелей Латвии, которые напомнят читателям, какого цвета волосы были у Солвиты Аболтини 12 лет назад и как президент Латвии выглядел до начала своего правления.

1

Нил Ушаков - 2006 VS 2018
2

Вайра Вике-Фрейберга 2005 VS 2018
3

Солвита Аболтиня 2005 VS 2017
4

Карлис Шадурскис 2005 VS 2018
5

Айвар Лембергс 2005 VS 2017
6

Ивета Григуле 2009 VS 2017
7

Раймонд Вейонис 2005 VS 2018
8

Райвис Дзинтарс 2005 VS 2018
9

Ингрида Удре 2005 VS 2017
10

Артусс Кайминьш 2009 VS 2018
11

Линда Мурниеце 2006 VS 2018
12

Ингуна Судраба 2005 VS 2017
0 Комментарии