Кем был загадочный Каспар Хаузер?

Когда в 1828 году в немецком городе Нюрнберг появился этот 16-летний парень, он не привлек внимания. На нем были брюки, жилетка, серый жакет, на шее шелковый платок, в кармане носовой платок с инициалами «КХ». Сапоги парня были настолько сбиты, что были виды пальцы ног. Парня звали Каспаром Хаузером, и легенда о нем и его загадочной смерти до сих пор не дает покоя людям.

Как пишет издание «All That Is Interesting», кгда полиция заметила бродягу, выяснилось, что он может произносить лишь некоторые слова, при этом у него было письмо, адресованное капитану кавалерии. В нем было написано, что у автора письма нет кровной связи с Хаузером, однако он воспитывал его как сына. Упоминался лишь тот факт, что с 1812 года Хаузер ни шагу не сделал из дома, чтобы никто не узнал, где он рос.

В странном письме было написано и то, что парень умеет читать, писать и хочет стать кавалеристом как его отец. В письме также было мистическое уточнение, что сам автор не мог доставить мальчика в Нюрнберг, поскольку это стоило бы ему головы.

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Парня доставили под опеку местных властей, где выяснилось, что он, хотя и ходит как маленький ребенок, который только что научился это делать, все же не помешанный и не идиот. Он мог повторять лишь некоторые фразы как попугая, но запас слов был достаточным, большей частью он был связан с лошадьми.

Хотя ступни и были поцарапаны, они были гладкие и мягкие как ладони. Было похоже, что он до прибытия в город никогда не ходил.

Хаузер ничего не ел и не пил кроме хлеба и воды. Когда рядом с ним поставили горящую свечу, парень удивился и попытался поймать огонь рукой. Его удивляло и собственное отражение в зеркале, его он тоже пытался поймать.

Вскоре Хаузер попал под покровительство британского аристократа лорда Стенхоупа. Поскольку «лесной мальчик» быстро учился общаться, он рассказал странную историю о том, что ее воспитывали в тюрьме. Он сказал, что никогда не видел лица человека, который довез его до ворот Нюрнберга, поскольку все время пути ему говорили смотреть в землю.

Хаузер позже раскрыл и свой сон, в котором он попал в огромный дворец, полный богатых дам и мужчин, одетых в черное и с мечами. Врач, который наблюдал за Хаузером, предположил, что это могут быть воспоминания из жизни до тюрьмы.

FOTO: Wikimedia Commons

Эта история, которая звучит почти как из романа Диккенса, вскоре обошла всю Европу. Люди предполагали, что Хаузер — пропавший принц, однако многие считали, он лишь самозванец, жаждущий славы.

В 1829 году Хаузер с кровоточащей раной в голове был найден в подвале своего врача. Он утверждал, что узнал голос напавшего — это был тот самый мужчина, который привез его в Нюрнберг.

В 1833 году жизнь Хаузера закончилась. Одной ночью он пришел в дом, держась за бок, и сказал, что в парке его ранил ножом какой-то человек. Когда Хаузера заставили показать место преступления, он на полпути упал и позже скончался.

Тайна, кем же на самом деле был Каспар Хаузер, до сих пор не раскрыта.