Суббота, 21 апреля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ХОББИ IT НАУКА КОСМОС АВТО ТУРИЗМ ИСТОРИЯ

Тогда и сейчас: столовая «Балтия» в 1962 году

Русский TVNET
Ēdnīca «Baltija» Rīgā, Melnsila ielā 22, 1962. gads un 2018. gads | Фото: Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcija "Zudusī Latvija"

Мы продолжаем начатую серию статей, в которых окунаемся в историю и показываем читателям, как выглядела Рига 50, 70 и 100 лет назад. На этот раз, мы отправляемся в Агентскалнс, в советскую Латвию 60-х годов.

На улице Мелнсия 22 в Латвии во времена СССР находилась архитектурно-прогрессивная по тем временам столовая «Балтия». Если сравнивать со монументальной архитектурой времен Сталина, то в 60-х годах в воздухе витали темы завоевания космоса, развития экономики, научно-технического прогресса, что также отражалось на фасадах зданий.

Архитектором этого двухэтажного проекта является Марис Гундарс, а за роспись стен в помещении отвечающим назначили Александра Станкевча.

FOTO: Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcija «Zudusī Latvija»
Jāņa Škapara kolāža
Jāņa Škapara kolāža FOTO: Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcija «Zudusī Latvija»
0 Комментарии