Тогда и сейчас: столовая «Балтия» в 1962 году

Мы продолжаем начатую серию статей, в которых окунаемся в историю и показываем читателям, как выглядела Рига 50, 70 и 100 лет назад. На этот раз, мы отправляемся в Агентскалнс, в советскую Латвию 60-х годов.

На улице Мелнсия 22 в Латвии во времена СССР находилась архитектурно-прогрессивная по тем временам столовая «Балтия». Если сравнивать со монументальной архитектурой времен Сталина, то в 60-х годах в воздухе витали темы завоевания космоса, развития экономики, научно-технического прогресса, что также отражалось на фасадах зданий.

Архитектором этого двухэтажного проекта является Марис Гундарс, а за роспись стен в помещении отвечающим назначили Александра Станкевча.

FOTO: Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcija «Zudusī Latvija»