Завораживающе опасно: женщина - фотограф спустилась на глубину, чтобы увидеть «Гунилду»

Построенный в 1897 году в Шотландии 60-метровый корабль «Гунилда» затонул 107 лет назад.

35-летняя Бекки Скот, професиональный подводный фотограф и инструктор вместе со своей командой рискнула и спустилась, чтобы запечатлеть то, что скрыто под водами.

Глубина погружения составляла 82 метра и на фотосессию было отведено всего 25 минут.

Чтобы вернуться на поверхность надо было затратить 75 минут. Фотосессия была рискованной и опасной - тем более Бекки горда за проделанную работу.

"Всем надо было быть сосредоточенными, там внизу - полная темнота, поэтому коммуникация и координация были затруднены", - рассказывает женщина. - Это была как повернуть время вспять. Сюрреалистично. Ничего подобного я в своей карьере не испытывала".