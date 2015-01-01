Археологи не нашли потайных комнат в гробнице Тутанхамона

Ученые, в третий раз исследовавшие гробницу фараона Тутанхамона, сообщили, что в ней нет потайных помещений. Об этом сообщил на IV международной конференции, посвященной Тутанхамону, генеральный секретарь Верховного совета древностей Египта доктор Мустафа Вазири.

В 2015 году египтологи предположили, что в гробнице Тутанхамона может находиться потайная комната, где похоронена царица Нефертити. В ноябре того же года японские ученые впервые исследовали гробницу Тутанхамона с помощью радара. Ученые обнаружили аномалии в северной и восточной стенах, которые могли свидетельствовать о наличии потайных комнат. Однако повторное исследование, проведенное в 2016 году, не выявило следов тайных комнат.

Третье и заключительное исследование, проведенное итальянскими специалистами при поддержке Национального географического общества в феврале 2018 года, также не выявило каких-либо признаков, указывающих на наличие скрытых помещений. «Мы с очень высокой степенью уверенности заключили, что гипотеза о существовании скрытых комнат, прилегающих к гробнице Тутанхамона, не поддерживается данными, полученными с помощью георадара», — заключили исследователи. По их мнению, обнаруженные при первом сканировании «следы» тайных комнат могли быть результатом особенностей породы камня, из которого выполнена гробница.