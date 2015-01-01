Опознан остов корабля с грузом стоимостью 17 млрд долларов

В 1708 году испанский галеон «Сан-Хосе», перевозивший золото, серебро и изумруды стоимостью 17 миллиардов долларов, затонул после ожесточенной битвы с британцами в Карибском море. Спустя 310 лет остов корабля, наконец, официально опознан.

Как пишет издание Live Science, останки корабля удалось идентифицировать благодаря анализу бронзовых пушек, которые затонули вместе с судном. На пушках виден выгравированный дельфин.

Хотя эта деталь была известна еще в 2015 году, только сейчас этот факт было разрешено опубликовать.

Галеон «Сан-Хосе» был оснащен 62 пушками, однако не смог противостоять британцам. Он затонул с сокровищами на 17 млрд долларов по сегодняшней стоимости. Они были добыты в шахтах Перу. Драгоценности были помочь Испании и Франции в затянувшейся войне с Англией.

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Обычно «Сан-Хосе» сопровождал эскорт военных кораблей. Но в тот день он задержался, и капитан галеона решил не ждать и идти без охраны. Это была большая ошибка, поскольку в кровавой битве с британцами корабль затонул. Охотники за драгоценностями и археологи с того момента пытались найти его, но удалось это сделать только 27 ноября 2015 года, когда международная команда исследователей нашла остов на глубине в 600 метров.

Останки корпуса и найденные артефакты важны для ученых, поскольку помогут лучше понять экономический, социальный и политический климат Европы 18-го века.