Порадуй глаза: прекрасная униформа медсестер середины 20-го века

Наряд медсестер всегда был основой профессиональности и гуманных ценностей. Изначально различные униформы задумывались, чтобы отличить обычных, необразованных медсестер от лицензированных, которые одевались в чистые, отутюженные и элегантные наряды. В разные времена особенности этой одежды отличались, однако всегда она служила как символ авторитета и структурной дисциплины. О том, как выглядели различные униформы медсестер в 50-х годах 20-го века - в фотогалерее: