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Порадуй глаза: прекрасная униформа медсестер середины 20-го века

Русский TVNET
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Фото: Public domain

Наряд медсестер всегда был основой профессиональности и гуманных ценностей. Изначально различные униформы задумывались, чтобы отличить обычных, необразованных медсестер от лицензированных, которые одевались в чистые, отутюженные и элегантные наряды. В разные времена особенности этой одежды отличались, однако всегда она служила как символ авторитета и структурной дисциплины. О том, как выглядели различные униформы медсестер в 50-х годах 20-го века - в фотогалерее:

Как пишет издание «Vintag.es», в 40-х и 50-х годах 20-го века Фонд Хелены Фулд создал сборник фотографий, на которых изображены униформы медсестер разных стран. Костюмы различаются в деталях, однако все их можно опознать как наряды медсестер.

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