Обнародованы расистские записи Альберта Эйнштейна

Издательство Принстонского университета опубликовало путевые заметки физика Альберта Эйнштейна, которые он делал в начале 20-х годов. Записи включают в себя расистские высказывания о других народах. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что дневники физик вел во время поездки по Азии в 1922-1923 годах. В своих записях он комментирует жителей Японии, Китая, Индии и Шри-Ланки, в которых он побывал.

Эйнштейн, описывая китайцев, называл их «работящими, неопрятными и тупыми» людьми. Также он отметил, что китайцы во время еды сидят не на лавках, а на корточках «как европейцы, когда облегчаются в лесу».

«Своеобразная скотоподобная нация, больше похожая на автоматы, чем на людей... Будет печально, если эти китайцы вытеснят остальные нации», - отметил Эйнштейн.

Не слишком положительно охарактеризовал физик жителей Цейлона, отметив, что они проживают «в большой грязи и сильной вони». Он также добавил, что люди там мало работают и мало требуют: «Простой экономический цикл жизни».

Что касается жителей Японии, то о них Эйнштейн отозвался очень положительно, назвав их «скромными, порядочными, совершенно обаятельными людьми».