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Раскрыта тайна строительства Стоунхенджа

Lenta.ru
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Фото: Reuters/Scanpix

Группа британских ученых из Музея Уэльса и Лейстерского университета объяснили происхождение камней мегалитического сооружения Стоунхендж. Исследование было опубликовано в журнале Antiquity.

Специалисты решили повторно изучить работы геолога Герберта Томаса (Herbert Thomas), который впервые выдвинул гипотезу о том, что камни были доставлены с гор Пресели. Согласно его теории, их доставляли на лодке по воде вдоль побережья.

Проанализировав образцы, собранные в 1906 году (до начала исследований Томаса), ученые пересмотрели эту теорию. По их словам, камни сперва спускали к реке Монноу на животных, а затем переправляли через реку Северн или спускали вниз к Эйвону.

Стоунхендж, расположенный в британском Уилтшире, построен примерно четыре тысячи лет назад. Наиболее тяжелые его камни весят 30-40 тонн. Как показали исследования археологов, основные конструкции Стоунхенджа были перенесены из Уэльса в Уилтшир. Истинное предназначение комплекса до сих пор неизвестно.

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