Одежда и обувь насквозь пропитаны вином, однако все счастливы: это винные бои в Испании!

В Испании ежегодно в День святого Сан-Педро, а именно 29 июня, проходит Винная битва. Предлагаем фото экскурс, как это выглядело в этом году.

Как правило, фестиваль проходит следующим образом.

Колонна одетых в белоснежные одежды в 7 утра появляется на улице испанского городка и начинает движение в сторону скал — молиться.

В руках идущих — всевозможные сосуды, до краев наполненные красным вином. Во главе шествия — мэр города.

Добравшись до места — скал Билибио в семи километрах от испанского города Аро — участники винного фестиваля Batalla de Vino служат торжественную мессу в честь своего покровителя святого Сан-Педро, после чего стартует всеобщее веселье.

Несколько часов подряд люди выливают друг на друга десятки тысяч литров местной красной риохи. Одежда и обувь насквозь пропитаны вином, однако все счастливы.

Когда же испанцы устают от винной битвы, то усаживаются вокруг специально разожженных костров и наслаждаются закусками тапас, запивая их все той же риохой.

К полудню все покидают поле боя и возвращаются в Аро, где праздник, сопровождаемый корридой на городской арене, продолжается уже на площади Пласа-де-ла-Пас.

Считается, что Batalla de Vino возникла из-за спора между Аро и соседним Миранда де Эбро по поводу принадлежности расположенной между городками горы.