Фото и видео: остов древнего корабля, который выбросило на берег Болдераи

Информация об этом появилась еще в среду, 4 июля. На месте событий побывал и корреспондент портала TVNET.

Как рассказала представитель Музея истории Риги и мореходства Солвита Кокина, скорее всего, это остов большого корабля. Однако сложно сказать, местный это корабль или зарубежный , так как места соединения деревянные, что свидетельствует о 17 или еще более раннем веке. «Чтобы выяснить детали, необходимы специалисты, которые измерили бы на месте и уточнили. Нужно думать и о том, как остов сохранить, и что с ним делать дальше», - сказала Кокина.

Она считает, что так как корабль сделан из дуба или другого дерева, после поднятия из воды он начнет быстро разрушаться.

В данный момент остов все еще лежит в воде, так как слишком тяжел, чтобы его можно было переместить собственными силами.

Специалист музея Ирена Стреле, которая осмотрела остов, рассказала, что ее заинтересовал факт, что скобы остова не железные, детали соединены деревянными втулками. «Если говорить о кораблях Риги 13 века, там были как скобы, так и деревянные втулки. Возможно, если здесь только деревянные втулки, корабль еще более старый. Однако пока что мы зафиксировали, что это корабль 17 века, но возможно, что он еще старше», - указала Стреле.

Она также добавила, что связалась с исследователем кораблей Волдемаром Райнсом, и оказалось, что найденный в Даугавгриве остов корабля может быть и из 19 века. Дело в том, что в латвийских поселках местные рыбаки строили корабли с помощью деревянных втулок, так как это было выгоднее и дешевле.