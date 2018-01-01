Найденный в Болдерае остов древнего корабля отправился в музей

В начале июля в Риге в округе Болдареи недалеко от Даугавгривского мола на берег моря выбросило остов затонувшего корабля 17-го века. Историческая находка пополнит коллекцию Музея истории Риги и мореходства.

Артефакт весом полторы тонны в музей доставит Рижская исполнительная дирекция при помощи добровольцев и представителей Вооруженных сил, которая организует транспортировку корабля с пляжа Даугавгривы. Об этом в соцсети Facebook сообщил мэр Риги Нил Ушаков.

Артефакт будет храниться в казематах Даугавгривской крепости в специальном помещении и пополнит коллекцию Музея истории Риги и мореходства.

Как писал ранее Русский TVNET, представитель Музея истории Риги и мореходства Солвита Кокина, скорее всего, это остов большого корабля. Однако сложно сказать, местный это корабль или зарубежный , так как места соединения деревянные, что свидетельствует о 17 или еще более раннем веке. «Чтобы выяснить детали, необходимы специалисты, которые измерили бы на месте и уточнили. Нужно думать и о том, как остов сохранить, и что с ним делать дальше», - сказала Кокина.

Она считает, что так как корабль сделан из дуба или другого дерева, после поднятия из воды он начнет быстро разрушаться.

Специалист музея Ирена Стреле связалась с исследователем кораблей Волдемаром Райнсом, и оказалось, что найденный в Даугавгриве остов корабля может быть и из 19 века. Дело в том, что в латвийских поселках местные рыбаки строили корабли с помощью деревянных втулок, так как это было выгоднее и дешевле.