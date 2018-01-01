В Египте нашли 8 млн мумий собак

Археологи в Египте обнаружили массовое захоронение мумий собак и других животных под храмом бога Анубиса.

Около 8 миллионов мумифицированных останков собак, щенков, шакалов и лис нашли на раскопках под храмом Анубиса в Саккаре. Также среди мумий обнаружены кошки, мангусты и соколы. Об этом сообщает znaj.ua.

Исследователи из Британии, проводящие исследования в катакомбах под храмом бога Анубиса, предполагают, что их создали около 2500 лет назад.

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Профессор Кардиффского университета Пол Николсон сообщает, что только сейчас ученые смогли изучить все части некрополя.

Одной из главных версий ученых о появлении возле храма такого огромного количества мумий - их продажа. Признаков насильственной смерти у животных обнаружить не удалось. По-видимому, их разводили специально для ритуалов.

Археолог Айдан Додсон из Университета Бристоля в Великобритании считает, что в этих местах мумии животных продавали.