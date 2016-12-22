Сотрудник Google обвинил компанию в шпионаже

Менеджер Google подал иск к корпорации, заявив о незаконной слежке за работниками.
Как сообщает The Verge, по мнению истца, политика конфиденциальности компании не соответствует трудовому законодательству штата Калифорния.
В документе сказано, что в корпорации существует шпионская программа. Она якобы предназначена для предотвращения передачи потенциально компрометирующих данных в прессу и государственным органам.Еще по этой теме
При этом сотрудникам запрещается обсуждать информацию о незаконной деятельности и рассказывать о ней работающим в корпорации юристам. Во внутреннем своде правил также указано, что доносы на подозрительных людей в корпорации поощряются.
В случае если Google проиграет суд, потенциальный размер штрафа может составить до $3,8 млрд.