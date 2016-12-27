В сети рассказали о поводах удалиться из Facebook

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Sergei Konkov/TASS/Scanpix

Пользователи Reddit составили список причин, побудивших их навсегда удалить аккаунт на Facebook. В перечень вошло более 10 тысяч пунктов.

Инициатором обсуждения стал пользователь с ником PM ME Big TITTIES. Он спросил других посетителей сайта в разделе AskReddit, что стало последней каплей при принятии решения удалиться из соцсети. В ответ посетители портала поделились тысячами причин и поводов, заставивших их отказаться от Facebook.

Некоторые указывали, что им надоело тратить массу времени на общение в интернете.

«Я осознал, что провожу все свободное время, уткнувшись носом в телефон. Ну я и пресек это», — заметил один из них.

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Другие признавались, что не выдержали того, что поведение в соцсетях влияет на отношения людей в реальной жизни. «Мои родители и родственники стали расстраиваться, что я не лайкаю их фотки и не пересылаю им эти поганые «письма счастья». И вообще стали серьезно обижаться на меня в реальной жизни. Так что я послал это ко всем чертям и никогда не возвращался», — рассказал юзер с ником Gamingchicken.

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Большинство пользователей сошлись во мнении, что постоянная проверка Facebook — это зависимость,

и отметили, что хотели бы снова вернуться к нормальной и здоровой жизни без социальной сети. «Вы когда-нибудь подходили к холодильнику, чтобы проверить, есть ли там еда? Возвращались попозже, чтобы снова проверить, не появилось ли магическим образом что-то вкусное? Это то же самое, что проверять обновления на Facebook снова, снова и снова. Когда я понял это, я удалил свою страницу», — сознался Gman767.

Его пост собрал более 18 тысяч лайков и стал самым популярным в обсуждении.


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