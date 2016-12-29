Бизнесмен: половина российских компаний держит свои серверы под столом

 

Фото: AP/Scanpix

Около половины российских компаний не перешли в облачные хранилища. Им кажется, что надежнее держать серверы под своим столом, рассказал агентству ЛЕТА Владимир Комиссаров, коммерческий директор московского представительства латвийской компании DEAC, которая позиционирует себя как европейский оператор центров данных.

Таким образом они ограничивают свое развитие, поскольку облачные решения позволяют быстро добавить необходимые ресурсы, новых пользователей, создать рабочие столы для новых сотрудников и арендовать программное обеспечение, считает Комиссаров.

«Но, думаю, в ближайшие годы большинство компаний, которые ориентируются на снижение затрат и увеличение эффективности бизнеса, мигрируют в «облако«», - полагает он.

Компания DEAC обслуживает и физических лиц, и крупные компании, в которых работает свыше тысячи человек. «К нам обращаются при наличии какой-то информационной инфраструктуры и при желании повысить эффективность, производительность, а самое главное, обезопасить данные. Как правило, компания отдает нам на аутсорсинг все свои информационные системы, чтобы заниматься своим бизнесом и не отвлекаться на посторонние детали», - поясняет коммерческий директор DEAC.

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На просьбу нарисовать портрет типичного клиента компании, он ответил, что они очень разные. Но для иллюстрации привел в пример потенциального клиента, который планирует запустить образовательный проект следующего поколения после веб-обучения. «Это обучение с помощью дополненной реальности и с использованием «больших данных«. Вы покупаете гугл-очки, заказываете себе в институте и получаете данные, которые вам нужны, и вам никуда не надо перемещаться», - говорит Комиссаров.


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