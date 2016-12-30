 

Фото: скриншот видео

YouTube-канал TheBackyardScientist представил видео, в котором экспериментаторы-любители бросили iPhone SE в чан с расплавленным алюминием. Высокоскоростная камера сняла процесс сгорания устройства, во время которого из емкости вырывались языки пламени. Корпус смартфона в результате почти полностью разрушился. Его остатки вместе с остывающим металлом блогеры перелили на сковороду и остудили с помощью холодной воды.

Еще по этой теме

Канал TheBackyardScientist посвящен опасным и рискованным экспериментам с применением горючих и взрывчатых веществ. Так, видеоблогеры взрывали наполненные водой аквариумы с помощью расплавленной соли, стреляли в арбузы, а также создавали маленькие огненные торнадо. Большинство опытов можно увидеть в режиме slo-mo (замедленной съемки).

Youtube

Реклама
Еще по этой теме
Стали известны новые «фишки» iPhone 8

Стали известны новые «фишки» iPhone 8

СМИ: Apple выпустит сразу три iPhone 8

СМИ: Apple выпустит сразу три iPhone 8

Apple бесплатно заменит батареи iPhone 6S

Apple бесплатно заменит батареи iPhone 6S


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ropaži, 122800 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 225000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34600 EUR

reklama.vesti.lv

Восточная красавица-миллионерша из Казахстана покоряет Instagram Wo&Men

Восточная красавица-миллионерша из Казахстана покоряет Instagram

По всей Эстонии эвакуировали магазины Rimi Новости

По всей Эстонии эвакуировали магазины Rimi

В Риге в условиях повышенной опасности приземлился самолет Новости

В Риге в условиях повышенной опасности приземлился самолет

Джоли сделала подарок Питту на Рождество Wo&Men

Джоли сделала подарок Питту на Рождество

Новый год на Набережной 11 ноября: программа мероприятий Showbiz

Новый год на Набережной 11 ноября: программа мероприятий

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
LIELO KLIENTU MENEDŽERIS/-E
LIELO KLIENTU MENEDŽERIS/-E
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 