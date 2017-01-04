Цукерберг в очередной раз бросает себе персональный вызов

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, который каждый год бросает себе вызов, чтобы расширить свой кругозор и узнать что-нибудь о мире за пределами работы, объявил, что его цель в наступившем 2017 году - побывать во всех штатах США и пообщаться с их жителями, чтобы поближе узнать своих сограждан.

"За последние годы я пробежал 365 миль, создал простой ИИ для управления своим домом, прочел 25 книг и выучил китайский. Мой личный вызов на 2017 год состоит в том, чтобы посетить все штаты и встретить людей в каждом из них к концу года", - написал он на своей странице в Facebook. - Я уже провел значительное время во многих штатах, таким образом, я должен буду поехать приблизительно в 30 штатов в этом году, чтобы решить эту задачу".

В этих поездках Цукерберг, по его словам, надеется поговорить с большим количеством людей о том, как они живут, работают и что думают о будущем.

По его мнению, разделенность в обществе достигла таких масштабов, которых он не видел за всю свою жизнь, и сейчас человечество переживает «поворотный момент в истории».

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«Нам нужно поменять правила игры таким образом, чтобы они работали для всех», - резюмировал Цукерберг.

Некоторые пользователи Сети тут же заподозрили, что Цукерберг и впрямь подумывает об участии в президентских выборах в США в перспективе и уже сейчас начинает знакомиться с потенциальными избирателями.

Некоторое время назад в интернете поползли слухи о том, что Цукерберг готовится в отдаленном будущем пойти на выборы президента в США, отмечает в этой связи «Интерфакс». Обсуждения этой темы начались после того, как были опубликованы неподписанные документы, в которых оговаривается, что если Цукерберг начнет работать на правительство, то сохранит контроль над компанией Facebook.

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