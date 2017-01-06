Google тихонько подслушивает вас через микрофон. Вот как найти эти записи!

Плохая новость - да, это правда. Хорошая: вы можете все удалить, пишет Lifter.

Google тихонько, не делая на этом никакого акцента для пользователей, подслушивает их разговоры и хранит их у себя на серверах.

И речь даже не о том, о чем вы говорите по телефону: ваш смартфон следит за вами даже когда просто лежит рядышком на столе.

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Так что

если вы уже давно пользуетесь смартфонами, то можете послушать свои разговоры, которые Google собирал в течение многих лет.

Компания, собственно, этого и не скрывает. Вот только узнать об этом факте можно, только если вы прочитаете огромное многостраничное «соглашение для пользователей». Разумеется, никто этого не делает!

Зачем это Google?

Компания дает всю собранную о вас информацию своему искусственному интеллекту. Тот учится вас понимать, подстраивается под вас и, теоретически, делает продукты Google для вас удобнее.

Вроде как звучит классно. Но есть три «но»:

1. Эта информация может попасть в руки злоумышленников, если кто-то взломает пароль к вашей учетной записи.

2. Эта информация может быть использована против вас, если у вас случится настоящий конфликт с властями.

3. Эта информация используется для того, чтобы показывать вам наиболее точную, «заточенную» под вас рекламу.

К счастью, есть способ во всем этом разобраться и всю эту информацию удалить.

Это все можно сделать через специальный, мало кому известный сервис. Надо только авторизоваться и все почистить.

Вот нужные вам адреса:

Среди прочего,

тут есть информация, где и когда вы были (точнее, ваш телефон); все, что вы искали в интернете; все странички, которые вы загружали.

Но самая полезная функция этого сервиса - возможность быстро все оттуда удалить. Вы можете выбрать флажком записи, которые хотите уничтожить, а можете удалить все сразу - одним махом. Нажмите на кнопку «Выбрать параметры удаления» в левой колонке.

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