Юным хакерам предложили заменить тюрьму на глушилки для Wi-Fi

 

Фото: AP/Scanpix

Член полицейской ассоциации суперинтендантов Великобритании Гэвин Томас (Gavin Thomas) предложил прикреплять к хакерам-подросткам глушилки для Wi-Fi вместо того, чтобы отправлять их в тюрьму. Об этом сообщает The Daily Mail.

По мнению Томаса, ограничение интернет-доступа для тех, кто совершил киберпреступление, будет намного эффективнее тюремного срока. «Мы должны перестать использовать наказания из 19 века для борьбы с преступлениями 21 века. Мы тратим в среднем 38 тысяч фунтов в год на содержание одного заключенного, но статистика показывает, что в случае с небольшими сроками риск рецидива чрезвычайно высок», — отметил Томас.

Офицер предложил оснащать преступников небольшим устройством, которое бы прикреплялось к ноге или руке по аналогии с электронным браслетом. Гаджет должен полностью заглушать Wi-Fi-сигнал, чтобы мошенники не смогли воспользоваться интернетом.

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Издание отмечает, что по статистике два из пяти совершенных в Великобритании преступлений связаны с интернет-пространством.

В конце декабря несовершеннолетний хакер под псевдонимом Kapustkiy заявил, что смог взломать базу данных российского визового центра в США и получил доступ к информации об американцах, обращавшихся за разрешением на поездки в Россию. Взломщик утверждал, что ему 17 лет и он является членом группы под названием «Хакеры нового мира», которые борются с киберпреступлениями.


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