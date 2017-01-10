Google намерена продать подразделение спутниковой съемки

Холдинг Alphabet, владеющий компанией Google, ведет переговоры о продаже подразделения спутниковой съемки, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Речь идет о бывшей компании Skybox Imaging, которую Google приобрела летом 2014 года за 500 млн долларов. В минувшем году Skybox, ставшая подразделением Alphabet, сменила название на Terra Bella.

Покупателем Terra Bella может выступить компания Planet (бывшая Planet Labs), которая являлась основным конкурентом Skybox в области спутниковой съемки при помощи собственных небольших спутников. По данным источников, после завершения сделки, сумма которой не разглашается, часть сотрудников Terra Bella перейдет в Planet, в то время как остальные смогут устроиться в другие подразделения Alphabet. Официальные представители обеих компаний отказались комментировать слухи о продаже подразделения Alphabet.

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По данным The Wall Street Journal, причиной продажи Terra Bella является желание Alphabet сэкономить: покупка снимков у других компаний обходится дешевле, чем создание и обслуживание собственной орбитальной группировки. Что же касается Planet, то компания в настоящее время ищет средства для финансирования планируемой сделки.

Это не первый шаг Alphabet в области экономии средств. Так, ранее холдинг отказался от разработки модульного смартфона Ara и сократил 9% сотрудников проекта Fiber, связанного с обеспечением доступа к высокоскоростному интернету.

В настоящее время группировка Terra Bella насчитывает всего семь спутников, в то время как Planet оперирует несколькими десятками аппаратов. Однако спутники Terra Bella позволяют делать снимки более высокого качества. Покупка подразделения Alphabet позволит Planet расширить возможности съемки, обеспечивая оперативную съемку невысокого качества и более детализированные снимки определенных районов, если это будет необходимо.