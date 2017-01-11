Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Государственное управление КНР по делам печати, радиовещания, кинематографии и телевидения объявило вне закона мобильное приложение Pokemon GO. Власти страны посчитали игру слишком опасной для жизни граждан, сообщает Reuters.

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Отмечается, что власти Китая приняли решение о запрете Pokemon GO с дополненной реальностью из-за многочисленных происшествий, связанных с игрой, часть которых были летальными. Кроме того, в стране обеспокоены вопросами «географической информационной безопасности» из-за данных геолокации, используемых во время игры.

Разработчики игры из студии Niantic не смогли оперативно ответить на запрос агентства и прокомментировать блокировку.

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Pokemon GO — мобильное приложение для смартфонов с элементами дополненной реальности, запущенное компанией Nintendo 6 июля 2016 года. Игра основана на японском мультсериале «Покемон», и ее целью является поиск виртуальных существ — покемонов — в городе.

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