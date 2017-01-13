В Viber нашли возможность подслушивать разговоры

 

Фото: Kirill Kukhmar/TASS/Scanpix

Один из пользователей ресурса Habrhabr рассказал о проблеме в популярном приложении Viber. Оказалось, что используя приложение, можно подслушать разговор собеседника, если он осуществляется в одно время с голосовым звонком.

Он также отметил, что для прослушивания разговора нужно дважды нажать кнопку «Удержание» на смартфоне.

При этом пользователь также отметил, что

узнать о подслушивании разговора пользователь не может.

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Описание проблемы уже отправлено разработчикам Viber по электронной почте. Однако отреагировали они далеко не сразу. В последней версии популярного приложения для Android проблема устранена.

Однако на iOS и Blackberry прослушивание разговоров все еще возможно.

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