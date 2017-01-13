В WhatsApp нашли лазейку для мошенников и спецслужб

В мессенджере WhatsApp обнаружили уязвимость, которая позволяет злоумышленникам либо сотрудникам спецслужб перехватить зашифрованные сообщения. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает The Guardian.

«Дыру» в приложении нашел ученый из Калифорнийского университета Тобиас Болтер (Tobias Boelter). Впервые специалист обратился к Facebook (владеет WhatsApp) в апреле 2016 года и описал суть найденной уязвимости. Руководство соцсети отметило, что в курсе подобной проблемы, но в ближайшее время не планирует устранять ее.

Болтер утверждает, что опасная уязвимость до сих пор не закрыта.

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В апреле 2016 года WhatsApp внедрил сквозное шифрование сообщений (end-to-end), которое обеспечивает доступ к содержанию переписки только участникам диалога.

Мессенджер не раз подчеркивал, что даже работники компании не в состоянии узнать, о чем пишут пользователи.

Тем не менее, ученый обнаружил, что пользователи не получают уведомление в случае смены ключа шифрования. В настойках мессенджера можно включить уведомления о генерации нового ключа, но юзеры получат оповещение только после отправки сообщения.

При смене ключа недоставленные сообщения перешифровываются и отправляются повторно. Теоретически подобные действия открывают возможность для перехвата и расшифровки сообщения.

«Если правительственные структуры попросят WhatsApp открыть доступ к сообщениям, то руководство может легко это сделать

с помощью смены ключа шифрования», — отметил Болтер.

Протокол шифрования в WhatsApp создан на основе компании Open Whisper Systems, которая также известна защищенным мессенджером Signal. Несмотря на работу на одном и том же протоколе, пользователи Signal получают предупреждение в случае смены ключа шифрования до отправки сообщений.

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