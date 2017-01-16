Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Интернет-пираты нашли лазейку в правилах YouTube, позволяющую загружать на видеохостинг порнографические ролики. Об этом со ссылкой на исследование TorrentFreak сообщает The Next Web.

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Пираты копируют ролики с ряда сайтов для взрослых, после чего загружают их на YouTube через серверы Google и используют опцию «не показывать видео в публичном доступе». Это позволяет им избежать блокировки и в дальнейшем размещать ссылки на материалы на своих ресурсах.

По словам американской порностудии Dreamroom Productions, правообладатели уже не раз сталкивались с такой моделью распространения нелегального контента и добивались удаления роликов, однако обнаружить подобные видео становится все сложнее. Кроме того, сразу после блокировки пираты размещают все те же фильмы для взрослых по новым ссылкам.

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В сентябре 2016 года западные ресурсы для взрослых приняли участие в акции Free Porn Day («День бесплатного порно»), в рамках которого открыли пользователям свободный доступ к своим роликам. По словам представителей порностудий, для ресурсов с платной подпиской Free Porn Day стал единственным способом сопротивляться популяризации бесплатных видеохостингов, зарабатывающих на рекламе.

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