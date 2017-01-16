 

Фото: REUTERS/Scanpix

В сети опубликовали список наиболее распространенных комбинаций для защиты аккаунтов, составленный разработчиками приложения для хранения паролей Keeper, передает MakeUseOf.

Еще по этой теме

При составлении списка специалисты проанализировали базу, включающую более 10 миллионов учетных записей.

В итоге были выбраны наиболее распространенные комбинации, лидером среди которых стала «123456». Данная комбинация по прежнему возглавляет список. Следом за ней идут «123456789» и «qwerty».

Реклама

Однако далеко не все комбинации списка являются простыми.

Так, в рейтинге оказались комбинации «18atcskd2w» и «3rjs1la7qe». Они вошли в список, поскольку их используют боты.

Аккаунты с подобными паролями регистрируются на сервисах, после чего используются для рассылки спама.

Еще по этой теме
Ученые объяснили, почему взломщики рады цифрам и заглавным буквам в паролях

Ученые объяснили, почему взломщики рады цифрам и заглавным буквам в паролях

Исследователи обнаружили отличный пароль, который легко запоминается

Исследователи обнаружили отличный пароль, который легко запоминается

Хакеры предлагали сотрудникам Apple взятки за логины и пароли

Хакеры предлагали сотрудникам Apple взятки за логины и пароли


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 123000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 300 EUR

reklama.vesti.lv

Где серийные квартиры подорожали больше всего Новости

Где серийные квартиры подорожали больше всего

Внезапно: Зачинщик травли Пугачевой просит у нее прощения Showbiz

Внезапно: Зачинщик травли Пугачевой просит у нее прощения

В ЕС могут ввести безусловный базовый доход для всех европейцев Новости

В ЕС могут ввести безусловный базовый доход для всех европейцев

18-летний юноша упал с 83-го этажа «Москва-Сити» на глазах отца Новости

18-летний юноша упал с 83-го этажа «Москва-Сити» на глазах отца

Как растопить засахаренный мед Wo&Men

Как растопить засахаренный мед

Компьютеры и Интернет

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Торговые площади
Продают Торговые площади 265 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Югла
Продают Квартиры Югла 59 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
C#.NET DEVELOPER
C#.NET DEVELOPER
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 