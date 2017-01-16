В сети опубликовали список наиболее распространенных комбинаций для защиты аккаунтов, составленный разработчиками приложения для хранения паролей Keeper, передает MakeUseOf.
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При составлении списка специалисты проанализировали базу, включающую более 10 миллионов учетных записей.
В итоге были выбраны наиболее распространенные комбинации, лидером среди которых стала «123456». Данная комбинация по прежнему возглавляет список. Следом за ней идут «123456789» и «qwerty».
Однако далеко не все комбинации списка являются простыми.
Так, в рейтинге оказались комбинации «18atcskd2w» и «3rjs1la7qe». Они вошли в список, поскольку их используют боты.
Аккаунты с подобными паролями регистрируются на сервисах, после чего используются для рассылки спама.Еще по этой теме