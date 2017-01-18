Viber признался: подслушать ваши разговоры может вообще любой. И вот как!

Один из пользователей ресурса «Хабрахабр» рассказал об уязвимости, которую он нашел в мессенджере Viber.

Оказывается, любой пользователь может подслушать разговор собеседника!

Делается это так:

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1. Вы разговариваете с кем-то по Viber, и в этот момент ему звонят на обычную сеть или тоже на Viber, но по второй линии.

2. Вы два раза нажимаете на кнопку «УДЕРЖАНИЕ» на телефоне. ВУАЛЯ: теперь вы можете слушать его разговор!

При этом сама жертва ничего никогда не узнает.

Интереснее всего то, что Viber признался: о проблеме знали, но рассчитывали, что до общественности это не дойдет!

В последней версии популярного приложения для Android проблема устранена. Однако на iOS и Blackberry прослушивание разговоров все еще возможно.

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