Bloomberg раскрыл секреты страницы Цукерберга в Facebook

 

Фото: Stephen Lam / REUTERS

Более десяти сотрудников Facebook специализируются на ведении личного аккаунта главы и основателя компании Марка Цукерберга. Об этом в среду, 18 января, сообщает Bloomberg.

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Как утверждается в материале агентства, специальная команда помогает Цукербергу с подготовкой публикаций и сочинением постов для социальной сети. Некоторые из них занимаются тем, что удаляют оскорбительные комментарии, избавляются от спама и банят интернет-троллей.

Кроме того, в Facebook работают профессиональные фотографы, занимающиеся созданием визуального контента для аккаунта основателя компании. Вместе с ними работает известный фотограф Чарльз Оммани (Charles Ommanney), занимавшийся освещением жизни сирийских беженцев для The Washington Post.

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По словам экспертов, команда Цукерберга создает для него специальный имидж, который должен не только символизировать Facebook, но и вызывать доверие у обычных людей. «Я не знаю ни одного похожего на него бизнес-лидера, на одинаково комфортном уровне распространяющего свое личное и деловое», — отметил директор Университета Южной Каролины Фред Кук (Fred Cook), ранее работавший вместе со основателем Apple Стивом Джобсом.

В Bloomberg предположили, что, несмотря на то, что Цукерберг не заявлял о желании выдвигать свою кандидатуру на государственные должности, он теоретически может получить работу в правительстве США, сохранив контроль над Facebook.

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