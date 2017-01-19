Google купила у Twitter платформу для разработчиков мобильных приложений

Компания Google купила принадлежащую сервису микроблогов Twitter платформу Fabric, предлагающую разработчикам мобильных приложений ряд инструментов для улучшения своих продуктов. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Fabric.
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Стоимость заключенной сделки не разглашается, известно лишь, что сотрудники Fabric присоединятся к команде Firebase, которая занимается созданием инструментов для разработчиков в Google.
Как предполагает TechCrunch, продажа Fabric, последовавшая за закрытиемвидеоприложения Vine и сокращением сотрудников Twitter, может означать, что сервис микроблогов, который испытывает серьезные финансовые трудности, избавляется от ряда активов, чтобы предпринять еще одну попытку найти покупателя.
Платформа Fabric была создана в 2014 году. Она предлагает разработчикам мобильных приложений ряд инструментов для их продуктов, и в настоящее время разработки Fabric используются на 2,5 млн смартфонов, а клиентами платформы являются 580 тыс. разработчиков.Еще по этой теме