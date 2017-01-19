Google купила у Twitter платформу для разработчиков мобильных приложений

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Компания Google купила принадлежащую сервису микроблогов Twitter платформу Fabric, предлагающую разработчикам мобильных приложений ряд инструментов для улучшения своих продуктов. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Fabric.

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Стоимость заключенной сделки не разглашается, известно лишь, что сотрудники Fabric присоединятся к команде Firebase, которая занимается созданием инструментов для разработчиков в Google.

Как предполагает TechCrunch, продажа Fabric, последовавшая за закрытиемвидеоприложения Vine и сокращением сотрудников Twitter, может означать, что сервис микроблогов, который испытывает серьезные финансовые трудности, избавляется от ряда активов, чтобы предпринять еще одну попытку найти покупателя.

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Платформа Fabric была создана в 2014 году. Она предлагает разработчикам мобильных приложений ряд инструментов для их продуктов, и в настоящее время разработки Fabric используются на 2,5 млн смартфонов, а клиентами платформы являются 580 тыс. разработчиков.

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