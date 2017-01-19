Интернет-мошенники придумали новую и особо хитрую схему

В службе электронной почты Gmail распространяется новая схема мошенничества, посредством которой у пользователей выманивают их данные. Схема крайне правдоподобна, и может не вызвать у обычного пользователя никаких подозрений.
- В WhatsApp нашли лазейку для мошенников и спецслужб 13 января 2017 г.
- Обнаружена новая схема мошенничества в WhatsApp 25 апреля 2016 г.
- Опрос: от мошенников в интернете пострадали 14% латвийцев 26 марта 2015 г.
- В Twitter мошенник, прикрываясь TVNET, выманивает личные данные 29 декабря 2014 г.
- Мошенники вымогали деньги за отключение функции в WhatsApp 29 ноября 2014 г.
В службе электронной почты Gmail распространяется новая схема мошенничества, посредством которой у пользователей выманивают их данные.
Схема крайне правдоподобна, и может не вызвать у обычного пользователя никаких подозрений.
This is the closest I've ever come to falling for a Gmail phishing attack. If it hadn't been for my high-DPI screen making the image fuzzy… pic.twitter.com/MizEWYksBh— Tom Scott (@tomscott) December 23, 2016
Однако
в действительности вместо вложения к письму прикреплено скрытое изображение, которое лишь выглядит как PDF-файл.
При нажатии на него открывается поддельная страница Google. Там пользователю предлагают ввести свой адрес и пароль, чтобы он якобы мог войти в свой Gmail-аккаунт.
Сайт практически не отличим от оригинала - отличается лишь адресная строка.
Как только пользователь ввел свои данные, киберпреступники получат доступ к его аккаунту, найдут среди контактов новую жертву и продолжат действовать в рамках той же схемы.
Еще по этой теме