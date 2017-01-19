Интернет-мошенники придумали новую и особо хитрую схему

В службе электронной почты Gmail распространяется новая схема мошенничества, посредством которой у пользователей выманивают их данные. Схема крайне правдоподобна, и может не вызвать у обычного пользователя никаких подозрений.

В службе электронной почты Gmail распространяется новая схема мошенничества, посредством которой у пользователей выманивают их данные.

Схема крайне правдоподобна, и может не вызвать у обычного пользователя никаких подозрений.

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Twitter

This is the closest I've ever come to falling for a Gmail phishing attack. If it hadn't been for my high-DPI screen making the image fuzzy… pic.twitter.com/MizEWYksBh— Tom Scott (@tomscott) December 23, 2016

Однако

в действительности вместо вложения к письму прикреплено скрытое изображение, которое лишь выглядит как PDF-файл.

При нажатии на него открывается поддельная страница Google. Там пользователю предлагают ввести свой адрес и пароль, чтобы он якобы мог войти в свой Gmail-аккаунт.

Сайт практически не отличим от оригинала - отличается лишь адресная строка.

Как только пользователь ввел свои данные, киберпреступники получат доступ к его аккаунту, найдут среди контактов новую жертву и продолжат действовать в рамках той же схемы.

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