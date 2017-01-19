Интернет-мошенники придумали новую и особо хитрую схему

 

Фото: AP/ScanPix

В службе электронной почты Gmail распространяется новая схема мошенничества, посредством которой у пользователей выманивают их данные. Схема крайне правдоподобна, и может не вызвать у обычного пользователя никаких подозрений.

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В службе электронной почты Gmail распространяется новая схема мошенничества, посредством которой у пользователей выманивают их данные.

Схема крайне правдоподобна, и может не вызвать у обычного пользователя никаких подозрений.

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Однако

в действительности вместо вложения к письму прикреплено скрытое изображение, которое лишь выглядит как PDF-файл.

При нажатии на него открывается поддельная страница Google. Там пользователю предлагают ввести свой адрес и пароль, чтобы он якобы мог войти в свой Gmail-аккаунт.

Сайт практически не отличим от оригинала - отличается лишь адресная строка.

Как только пользователь ввел свои данные, киберпреступники получат доступ к его аккаунту, найдут среди контактов новую жертву и продолжат действовать в рамках той же схемы.

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