Интернет-мошенники придумали новую и особо хитрую схему

В службе электронной почты Gmail распространяется новая схема мошенничества, посредством которой у пользователей выманивают их данные.

Схема крайне правдоподобна, и может не вызвать у обычного пользователя никаких подозрений.

Twitter

This is the closest I've ever come to falling for a Gmail phishing attack. If it hadn't been for my high-DPI screen making the image fuzzy… pic.twitter.com/MizEWYksBh— Tom Scott (@tomscott) December 23, 2016