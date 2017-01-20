В Латвии разработали платформу для управления недвижимостью

Александр Зелинский
 

Александр Зелинский. Фото: LETA

Платформа «Rention», разработанная латвийскими программистами, решает проблемы одновременно всех участников рынка управления и аренды недвижимости, рассказал в интервью агентству ЛЕТА руководитель компании «Rention» Александр Зелинский.

«Есть различные системы управления клиентами, бухгалтерией, есть «Exel», которым пользуются домоуправления, а некоторые все еще ведут документацию на бумаге. Мы начали делать нашу платформу как ИТ-решение под любой пакет задач. Скоро мы сможем принимать платежи на нашей платформе», - говорит он.

По его мнению, проблема управления недвижимостью актуальна для большинства стран мира. «Проблемы, связанные с управлением недвижимостью, можно разделить на три категории: время, деньги, контроль над ситуацией. Пример проблемы со временем: если у вас в Риге есть квартира, вы в зависимости от района пользуетесь пятью-семью системами для управления всеми функциями, связанными с жильем. Это домоуправление, «Latvenergo», интернет-провайдер, банк, в котором оплачивается ипотека, страховая компания, поставщики других услуг. Мы задумали все эти системы объединить в одну и решать все проблемы одним нажатием кнопки», - поясняет Зелинский.

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В настоящее время «Rention» юридически представлена в пяти странах: в Латвии, Литве, Эстонии, Великобритании и России. В Израиле, Китае и Польше компания пока работает от латвийского юридического лица, говорит глава «Rention».


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