Samsung отчиталась о рекордной за три года прибыли

Южнокорейская компания Samsung Electronics представила финансовый отчет за IV квартал 2016 года. Несмотря на историю с отзывом смартфона Galaxy Note 7 и антикоррупционное расследование в отношении компании, ее квартальная прибыль оказалась рекордной за последние три года.

Операционная прибыль компании по итогам квартала составила 7,93 млрд долларов, на 50,1% больше, чем за аналогичный период 2015 года. В свою очередь, чистая прибыль компании выросла более чем в два раза и составила 6 млрд долларов. В то же время выручка Samsung практически не изменилась и составила 45,5 млрд долларов.

Как пишет «Коммерсант», успеху компании поспособствовал рост цен на микропроцессоры и экраны. Так,

подразделение Samsung по производству микропроцессоров по итогам квартала получило операционную прибыль в 4,2 млрд долларов.

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Руководство Samsung Electronics делает оптимистичные прогнозы на 2017 год, ожидая дальнейшего роста прибыли и спроса на свою продукцию. Кроме того, компания намерена в текущем году выкупить акции на 8 млрд долларов и выплатить дивиденды на сумму 3,2 млрд. При этом в компании признают, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе на финансовом положении могут сказаться накопившиеся за последние месяцы проблемы.

На фоне публикации данных акции компании поднялись в цене менее чем на 1%. В то же время с начала года акции компании выросли на 5,6%, а с января прошлого года – почти на 63%.