Samsung отчиталась о рекордной за три года прибыли

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Южнокорейская компания Samsung Electronics представила финансовый отчет за IV квартал 2016 года. Несмотря на историю с отзывом смартфона Galaxy Note 7 и антикоррупционное расследование в отношении компании, ее квартальная прибыль оказалась рекордной за последние три года.

Операционная прибыль компании по итогам квартала составила 7,93 млрд долларов, на 50,1% больше, чем за аналогичный период 2015 года. В свою очередь, чистая прибыль компании выросла более чем в два раза и составила 6 млрд долларов. В то же время выручка Samsung практически не изменилась и составила 45,5 млрд долларов.

Как пишет «Коммерсант», успеху компании поспособствовал рост цен на микропроцессоры и экраны. Так,

подразделение Samsung по производству микропроцессоров по итогам квартала получило операционную прибыль в 4,2 млрд долларов.

Реклама

Руководство Samsung Electronics делает оптимистичные прогнозы на 2017 год, ожидая дальнейшего роста прибыли и спроса на свою продукцию. Кроме того, компания намерена в текущем году выкупить акции на 8 млрд долларов и выплатить дивиденды на сумму 3,2 млрд. При этом в компании признают, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе на финансовом положении могут сказаться накопившиеся за последние месяцы проблемы.

На фоне публикации данных акции компании поднялись в цене менее чем на 1%. В то же время с начала года акции компании выросли на 5,6%, а с января прошлого года – почти на 63%.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 574 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Дом
Дом, Tomes pag., 75000 EUR

reklama.vesti.lv

Успешна и счастлива: 50-летняя фермерша - новая звезда Instagram Wo&Men

Успешна и счастлива: 50-летняя фермерша - новая звезда Instagram

В центре Лиепаи убита женщина-дворник Новости

В центре Лиепаи убита женщина-дворник

Супруги насиловали дочь под воздействием наркотиков и снимали по Новости

Супруги насиловали дочь под воздействием наркотиков и снимали по

Ученые рассказали, как правильно жарить картошку Wo&Men

Ученые рассказали, как правильно жарить картошку

Верьте мне, дорогие латвийцы, в Германии нас никто не ждет! Новости

Верьте мне, дорогие латвийцы, в Германии нас никто не ждет!

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS/-E ( ...
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS/-E ( ...
PROJEKTU UN PĀRDOŠANAS VADĪTĀJ ...
PROJEKTU UN PĀRDOŠANAS VADĪTĀJ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 