Найден вирус-вымогатель «Сатана» для хакеров-новичков

Неизвестные запустили сервис «Сатана» (Satan), позволяющий пользователям без какой-либо специальной подготовки запускать распространение вирусов-вымогателей. Об этом сообщает Security Affairs.
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По словам эксперта по безопасности, скрывающегося под ником Xylit0l, он обнаружил неизвестный до этого сервис «Сатана», работающий по модели Ransomware as a Service (RaaS, «вымогательство как услуга»).
С помощью него любой желающий может распространять вирусы-шифровальщики и вымогать деньги у других юзеров. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте, настроить собственную версию «Сатаны» и заняться его распространением, попутно отдавая 30 процентов от нелегального дохода администрации ресурса.
Спрятанный в Tor сервис имеет очень простое оформление и, судя по всему, ориентирован на пользователей, не обладающих глубокими познаниями.
Вирус работает по стандартной схеме — шифрует файлы, находящиеся на ПК жертвы, меняет местами названия и конвертирует их в расширение .stn. После этого, попавший в ловушку пользователь получает сообщение с требованием выкупа.
Отмечается, что интерфейс «Сатаны» позволяет обозначить размер выкупа за расшифровку данных, написать сообщение жертве, выставить дедлайн, после которого размер выкупа будет увеличиваться с определенным коффициентом, заранее заданным мошенником.
Пользователям ресурса также предлагается перевод сообщений с требованием выкупа с английского на другие языки и возможность генерировать код так называемых дропперов (вредоносные макросы для Word или CHM-инсталляторов — прим. ред).Еще по этой теме