СМИ: Microsoft создает новую версию Windows 10

Компания Microsoft разрабатывает новую версию Windows 10 - систему, которую называют Cloud Shell. Как передает Ubergizmo, она может выйти уже в течение этого года.

Также сообщается, что Cloud Shell представляет собой облегченную версию Windows 10. В настоящее время о ней практически нет информации, однако тот факт, что операционная система разрабатывается, подтверждает целый ряд авторитетных экспертов.

Известно, что аналогичный проект уже реализовала корпорация Google. Он представляет собой виртуальную машину для управления облачными сервисами с доступом через консоль.

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Предполагается, что в будущем Cloud Shell будет помещена в облачный сервис, и все вычисления будут осуществляться там.

Издание отмечает, что благодаря Cloud Shell мощность устройств значения иметь не будет. Потребуется лишь достаточно хорошее подключение к интернету.

Ранее сообщалось, что компания Microsoft назвала год, когда прекратится поддержка Windows 7.

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