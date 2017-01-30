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По информации издания, злоумышленники завладели профилями CNN International и CNN Politics.

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Хакеры опубликовали в группах телеканала свой логотип и оставили традиционное сообщение «Привет, это OurMine. Мы проверяем вашу защиту, свяжитесь с нами для получения информации». Предполагается, что в группу хакеров входят три школьника из Саудовской Аравии.

Спустя полчаса после взлома администрация Facebook восстановила доступ к аккаунтам для сотрудников CNN и удалила сообщения хакеров.

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23 января эта же группировка взломала один из аккаунтов в Twitter газеты The New York Times (NYT) и опубликовала фейковое сообщение о ядерном ударе, который Москва собирается нанести по Соединенным Штатам.

В разное время OurMine атаковали аккаунты основателя Facebook Марка Цукерберга, главы Twitter Джека Дорси, руководителя Google Сундара Пичая и президента Yahoo! Мариссы Майер.

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