Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке

Компания Apple представила финансовый отчет по итогам I квартала 2017 финансового года (совпадает с IV кварталом 2016 года), в котором сообщается об установлении нового рекорда квартальной выручки. Данные были опубликованы на сайте Apple.

Согласно отчету, квартальная выручка компании составила 78,4 млрд долларов, тогда как предыдущий рекорд по этому показателю, установленный год назад, составил 75,9 млрд долларов. По словам главы компании Тима Кука, Apple также установила рекорды выручки от продаж смартфонов iPhone, компьютеров Mac, часов Watch и различных сервисов.

Отметим, что продажи смартфонов, увеличившиеся на 5% по сравнению с прошлым годом, принесли Apple почти 70% всей квартальной выручки (54,4 млрд долларов). В то же время продажи планшетов iPad продолжили падение и сократились в денежном выражении на 22% (5,5 млрд долларов). Прибыль компании с октября по декабрь прошлого года составила 17,9 млрд долларов.

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Напомним, что по итогам 2016 финансового года Apple впервые за 15 лет отчиталась о падении годовой выручки. При этом квартальная выручка компании падала в течение трех кварталов подряд в связи с падением продаж смартфонов iPhone. Обнародованные сегодня результаты за I квартал нового финансового года свидетельствуют об успехе моделей iPhone 7 и 7 Plus, которые вышли на рынок осенью прошлого года.