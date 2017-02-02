Facebook заплатит полмиллиарда долларов за кражу технологии

Производитель очков виртуальной реальности Oculus, принадлежащий соцсети Facebook, должен по решению суда выплатить компании Zenimax полмиллиарда долларов. Компания намерена обжаловать решение.
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Zenimax утверждала в суде, что ее ранние разработки были скопированы сотрудниками Oculus для производства очков виртуальной реальности Rift.
Присяжные признали вину основателя Oculus Палмера Лаки в нарушении договора о неразглашении информации.
Однако вина ответчиков в нарушении коммерческой тайны не была доказана.
В Oculus отмечают, что суд не удовлетворил основные обвинения истца. «Суть дела была в том, действительно ли Oculus похитила защищенные коммерческой тайной данные Zenimax, и по этому вопросы присяжные вынесли решение в нашу пользу», – заявил пресс-секретарь Oculus.
Истец требовал с Oculus 2 миллиарда долларов. Такую же сумму Facebook заплатила за Oculus в рамках сделки по поглощению производителя очков виртуальной реальности.
Основатель Facebook Марк Цукерберг отвергал обвинения в том, что продукты Oculus производятся на основе чьей-то чужой технологии.Еще по этой теме