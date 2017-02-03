В России объявили о запуске православного мессенджера

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Artyom Korotayev/TASS/Scanpix

Правжизнь по сути является учетной записью РПЦ в Telegram.

В России появился мессенджер Правжизнь, сообщается на сайте Московского патриархата.

С помощью приложения можно подписаться на официальные каналы храмов, обмениваться сообщениями, отправлять фотографии, аудио- и видеозаписи, а также другие файлы.

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Кроме того, через приложение священнослужители «смогут принимать просьбы о молитвенной помощи от прихожан, оперативно получать прошения о требах, создать канал храма и делать рассылку его подписчикам, организовывать волонтеров, собирать пожертвования».

«Прихожане, в свою очередь, смогут ближе познакомиться друг с другом, найти новых друзей или знакомых, обмениваться новостями, советами, услугами, оказывать молитвенную и иную помощь другим верующим», – говорится в сообщении.

Правжизнь, которая по сути является по сути является учетной записью РПЦ в Telegram, поддерживает восемь языков общения.


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