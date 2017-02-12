Внимательнее с соцсетями! Ваши посты могут выдавать ваши интимные тайны

Посты, оставляемые людьми в сетевых блогах, могут выдавать интимные тайны своих владельцев. Механизм такой взаимосвязи был исследован группой ученых из Массачусетского университета, США.

Действительно, записи пользователей в соцсетях являются невербальным отражением их сексуальных потребностей, констатировали в итоге исследователи. Особенно ярко это заметно по женским постам и публикациям в личных блогах.

По словам авторов проекта, у представительниц прекрасного пола чаще всего проявляется такая закономерность:

чем чаще публикуются селфи - тем выше степень неудовлетворенности в сексе.

Это может быть связано с тем, что женщины в отношениях превозносят роль физической привлекательности, и в отсутствие качественного секса начинают чаще фотографироваться, чтобы убедить себя в собственной неотразимости и привлечь внимание, таков их защитный психологический механизм, полагают ученые.

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У мужчин, по их словам, в этом плане ситуация иная.

«82 процента любительниц селфи оказались крайне недовольны интимной жизнью или вовсе ее не имели, тогда как среди мужчин, часто делающих автопортреты, такой результат оказался у 60 процентов опрошенных», - поделились представители Массачусетского университета.

Помимо этого, исследователи изучили другие характерные повадки блогеров. Они в частности выяснили, что заядлые любители цитат чаще всего оказываются самыми сексуально зажатыми людьми, а поклонники «мимишных» картинок, например, с котиками, проявляют склонность к полигамности.

Те, кто предпочитает публиковать на своих страницах снимки красивых пейзажей вместо селфи, по словам ученых, «либо довольны своим партнером, либо не имеют сексуальных отношений совсем, но не страдают из-за этого».