Компания Niantic, которая является разработчиком популярной мобильной игры Pokemon Go, анонсировала крупнейшее обновление в истории своего продукта, передает The Independent. Ожидается, что до конца этой недели в игре появятся 80 новых монстров.
- В Китае запретили Pokemon GO 11 января 2017 г.
- В Pokemon GO теперь можно поиграть на Apple Watch 23 декабря 2016 г.
- Опровергнута польза игры в Pokemon GO 14 декабря 2016 г.
- В Pokemon Go появились новые монстры 13 декабря 2016 г.
- Ученые назвали главную опасность для игроков в Pokemon GO 20 сентября 2016 г.
Этих монстров игроки смогут ловить в «дикой местности». Однако это не все новшества, которые ожидают пользователей.
Сообщается, что также в игре появится новый вид геймплея, а кроме того - новые виды ягод, один из которых поможет игрокам замедлять своих оппонентов.
«Pokemon Go - это интересный живой опыт, который будет поддерживаться компанией и включать все новые и интересные возможности в течение будущих лет», - отметил глава компании Джон Ханке.Еще по этой теме