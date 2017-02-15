Компания Niantic, которая является разработчиком популярной мобильной игры Pokemon Go, анонсировала крупнейшее обновление в истории своего продукта, передает The Independent. Ожидается, что до конца этой недели в игре появятся 80 новых монстров.

Этих монстров игроки смогут ловить в «дикой местности». Однако это не все новшества, которые ожидают пользователей.

Сообщается, что также в игре появится новый вид геймплея, а кроме того - новые виды ягод, один из которых поможет игрокам замедлять своих оппонентов.

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Aizvērt "Pokemon GO" захватывает мир AFP/AP/Sputnik/BNS foto/LETA AFP/AP/Sputnik/BNS foto/LETA AFP/AP/Sputnik/BNS foto/LETA AFP/AP/Sputnik/BNS foto/LETA AFP/AP/Sputnik/BNS foto/LETA AFP/AP/Sputnik/BNS foto/LETA AFP/AP/Sputnik/BNS foto/LETA AFP/AP/Sputnik/BNS foto/LETA AFP/AP/Sputnik/BNS foto/LETA AFP/AP/Sputnik/BNS foto/LETA AFP/AP/Sputnik/BNS foto/LETA AFP/AP/Sputnik/BNS foto/LETA AFP/AP/Sputnik/BNS foto/LETA AFP/AP/Sputnik/BNS foto/LETA AFP/AP/Sputnik/BNS foto/LETA AFP/AP/Sputnik/BNS foto/LETA AFP/AP/Sputnik/BNS foto/LETA AFP/AP/Sputnik/BNS foto/LETA AFP/AP/Sputnik/BNS foto/LETA







«Pokemon Go - это интересный живой опыт, который будет поддерживаться компанией и включать все новые и интересные возможности в течение будущих лет», - отметил глава компании Джон Ханке.

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