Названа дата следующей презентации Apple

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Корпорация Apple объявила дату проведения ежегодного мероприятия для разработчиков WWDC 2017.

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Конференция пройдет с 5 по 9 июня 2017 года в Сан-Хосе в McEnery Convention Center. В последний раз WWDC проходила в этом калифорнийском городе в 2002 году. Зал рассчитан более чем на шесть тысяч гостей, среди которых ожидается присутствие тысячи разработчиков Apple. Регистрация участников начнется 27 марта.

Предполагается, что на презентации представят новые версии операционных систем компании: macOS, iOS, watchOS и tvOS. Также аналитики рассчитывают, что на выставке продемонстрируют новые планшеты iPad, среди которых iPad Pro mini с дисплеем диагональю 7,9 дюйма.

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На прошлогодней конференции WWDC Apple представила последнее поколение iPad Pro. Планшет стал первым мобильным устройством компании, которое получило 256 гигабайт накопителя.

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