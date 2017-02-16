На Украине решили запретить «ВКонтакте» и «Одноклассники»

В МВД хотят запретить социальные сети ВКонтакте и Одноклассники на территории Украины. Об этом заявил советник главы ведомства Зорян Шкиряк на брифинге в в четверг, 16 февраля.

По словам Шкиряка, 2017 год должен стать годом защиты информационного пространства Украины от влияния российской пропаганды. «И одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, которые сегодня полностью подконтрольны и руководятся спецслужбами РФ», – заявил советник.

Он подчеркнул, что

эти две соцсети являются основными распространителями антиукраинского контента, который распространяется в интернете.

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При этом Шкиряк выразил надежду, что в Министерстве образования поддержат эту инициативу и «будет объяснять минимум через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей».

Напомним, осенью 2015 года украинским полицейским запретили иметь аккаунты в Одноклассниках и ВКонтакте.