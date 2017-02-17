Цукерберг поделился с пользователями своим видением новой миссии Facebook

Марк Цукерберг
 

Марк Цукерберг. Фото: REUTERS/Scanpix

Основатель и глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг опубликовал большое письмо, адресованное всем пользователям соцсети, в котором поделился своими мыслями об изменении основной миссии Facebook, пишет The Verge.

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Как отмечает Цукерберг, до сих пор основная цель Facebook состояла в том, чтобы объединять друзей и семьи, но теперь, достигнув в этой сфере определенных успехов, соцсеть должна сосредоточиться на создании инфраструктуры для всего общества.

«В такие времена, как сейчас, самая важная вещь, которую Facebook может сделать, состоит в том, чтобы развивать социальную инфраструктуру, которая даст людям возможность создать глобальное сообщество, работающее в наших общих интересах», - написал Цукерберг, не пояснив, какой именно смысл вкладывается в понятие «социальная инфраструктура».

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Основатель Facebook описал пять отдельных видов направлений, развитию которых может способствовать социальная сеть.

Так, поддерживающее сообщество призвано укреплять традиционные институты, сообщество в сфере безопасности должно предотвращать вред и оказывать помощь во время кризисов и после них, а знающее сообщество предоставит новые идеи и поможет создать «общее понимание в мире, где у каждого есть право голоса».

Помимо этого, Цукерберг упомянул гражданское сообщество, отметив, что сейчас в голосованиях нередко принимает участие менее половины избирателей, а также инклюзивное сообщество, которое должно отражать общие ценности и человечность, перенося их с локального на глобальный уровень.

Как написал Цукерберг, Facebook намерена увеличить вложения в свои продукты, связанные с управлением группами, и создать более тонкие настройки для контента с учетом местных особенностей.

The Verge отмечает, что в своем письме Цукерберг повторил, что компания намерена бороться с распространением ложных новостей, а также признал, что Facebook, как и другие медиа, способствует поляризации взглядов и подталкивает людей к радикальным политическим позициям.

Напомним, согласно отчету Facebook по итогам IV квартала 2016 года, ежемесячная аудитория социальной сети составляет почти 1,86 млрд человек, а ежедневно в соцсеть заходит 1,23 млрд пользователей.

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