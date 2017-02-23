Геймер из США умер во время благотворительного онлайн-марафона

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Популярный американский геймер Брайан Виньо, известный под ником PoshyBrid, организовал марафон игры в World of Tanks для того, чтобы собрать средства для благотворительной организации Make-A-Wish Foundation.

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Трансляции длились около 20 часов, а 24-часовой стрим должен был стать кульминацией недели, передает Eurosport.

Виньо, проживавший в городе Вирджиния-Бич, начал играть 18 февраля в 5:30 по местному времени и должен был закончить к вечеру воскресенья. Отыграв 22 часа, геймер отошел на перекур и пропал.

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Модераторы и зрители канала предположили, что Брайан уснул.

Но один из друзей вызвал полицейских к дому Виньо, которые нашли геймера мертвым на полу.

Официальная причина смерти 35-летнего Виньо, отца троих детей, пока не установлена. Как предполагает PVPLive, у него могли возникнуть проблемы с сердцем из-за недосыпания. На видеозаписи стрима видно, что геймер из последних сил пытается не уснуть.

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