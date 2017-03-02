Facebook начала применять искусственный интеллект для выявления склонных к суициду пользователей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Sergei Konkov/TASS/Scanpix

Социальная сеть Facebook запустила алгоритм, предназначенный для выявления пользователей, которые находятся в зоне риска и могут совершить самоубийство, сообщает BBC.

Разработанные Facebook инструменты с элементами искусственного интеллекта способны выявлять признаки склонности к суициду в публикациях пользователей, а также в комментариях, которые оставляют к ним их друзья.

Нейросеть прошла обучение на постах, которые ранее были помечены как содержащие намеки на возможный суицид. Например, одним из сигналов для алгоритма могут стать слова о боли и печали, а другим сигналом послужат вопросы комментаторов в духе «У тебя все хорошо?» или «Я волнуюсь за тебя».

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После того как выводы алгоритма о возможных проблемах пользователя будут подтверждены представителями специальной команды сотрудников Facebook, компания свяжется с ним и предложит способы получения помощи.

По словам главы отдела по помощи склонным к суициду, эта мера является не просто полезной, но критически необходимой. В настоящее время алгоритм проходит тестирование в США, о сроках его запуска в других странах не сообщается.

Помимо этого, соцсеть анонсировала, что пользователи теперь смогут не только сигнализировать о вызывающих беспокойство записях своих друзей, но и помечать их прямые видеотрансляции в Facebook Live, пишет The Verge. Если сотрудники соцсети сочтут, что автор трансляции нуждается в помощи, то он получит уведомление со ссылками на ресурсы с информацией о предотвращении самоубийств. В случае, если сообщивший о проблеме пользователь не будет скрывать свое имя, он также получит полезную информацию для помощи другу.

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