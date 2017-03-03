Причиной «конца интернета» стала опечатка инженера

Компания Amazon раскрыла причину масштабного сбоя в работе облачной системы хранения данных Amazon Web Services, который пользователи сети назвали «концом интернета».

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Согласно официальному заявлению компании, неполадки возникли из-за ошибки одного из инженеров. В процессе отладки системы он ввел неправильную команду и удалил больше серверов, чем было нужно.

В том числе те, которые поддерживали работу двух подсистем, ответственных за управление метаданными и администрирование хранилищ.

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Сбой в облачных сервисах Amazon произошел в среду, 1 марта.

На протяжении примерно четырех часов сотни порталов и приложений были недоступны или работали некорректно.

Среди них оказались блоги на платформе Medium, корпоративный мессенджер Slack, планировщик задач Trello, сервисы Apple и сайт с картинками Imgur, а также издания The Huffington Post, The Verge и Business Insider.

Масштабы проблемы были настолько внушительными, что пользователи сети назвали случившееся «концом интернета».

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