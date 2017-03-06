Facebook начала тестировать «реакции», включая дизлайк, в приложении Messenger

Около года назад социальная сеть Facebook дала пользователям возможность реагировать на публикации не только при помощи лайков (кнопка «Нравится»), но и пяти других эмоций, внедрив соответствующие кнопки («Реакции»). При этом, вопреки надеждам некоторых пользователей, Facebook отказалась внедрять кнопку «Не нравится».

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Однако не исключено, что эта ситуация может измениться если не в основном приложении соцсети, то в ее фирменном мессенджере. Как сообщает TechCrunch, Facebook начала тестирование «реакций» в Facebook Messenger и помимо шести кнопок, используемых в соцсети, набор иконок включает дизлайк. С их помощью пользователи чатов могут оценивать публикации своих собеседников.

Представители соцсети подтвердили факт тестирования новой функции в Messenger, отметив, что пока «реакции» доступны небольшому числу пользователей приложения.

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По данным TechCrunch, в этом тестировании Facebook рассматривает кнопку «Не нравится» не как дизлайк, а как возможность сказать «нет», а сами «реакции» в Меssenger предназначены для быстрой координации и своего рода голосований участников чата. О сроках возможного полноценного запуска функции не сообщается.

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